Kaká marca em seu retorno, Orlando vence Colorado e lidera Conferência Leste

Kaká não precisou de muito esforço para deixar a sua marca em retorno aos gramados pelo Orlando City. Depois de quase dois meses fora devido a uma lesão na coxa esquerda, o brasileiro voltou a atuar e fez o segundo gol da vitória por 2 a 0 do City diante do Colorado Rapids, neste sábado, em Orlando. É o sexto triunfo em sete jogos da equipe, que agora dispara na liderança da Conferência Leste.





O primeiro gol da partida foi marcado pelo jovem meia colombiano Carlos Rivas, já aos 25 minutos da segunda etapa, com um belo chute cruzado da esquerda. Kaká foi reserva e entrou em campo aos 15 minutos do segundo tempo. Aos 46, ele aproveitou rebote em jogada de Cyle e só empurrou para as redes e fez o gol da vitória do Orlando: 2 a 0.





Kaká se lesionou no primeiro jogo da temporada, na vitória por 1 a 0 diante do New York City FC, no dia 5 de março. Desde então, ele estava fora da equipe. Também neste sábado, o Vancouver Whitecaps venceu o Montreal Impact por 2 a 1 fora de casa.





Com a vitória, o Orlando chega aos 18 pontos e lidera a Conferência Leste da MLS com cinco pontos a mais que o Columbus Crew, que ainda tem um jogo a mais que a equipe da Florida. O Colorado Rapids é o lanterna no Oeste, com quatro pontos em sete partidas. O City volta a campo nesta quarta-feira, contra o Toronto FC, no Canadá. O Colorado recebe o Vancouver Whitecaps na próxima sexta.





