Largando entre as RBR, Massa acredita em bom resultado no domingo em Sochi

O treino classificatório para o GP da Rússia foi marcado pela dobradinha da Ferrari nos dois primeiros lugares no grid, o que não acontecia desde 2008. Algumas posições atrás, mais exatamente no sexto lugar, Felipe Massa sorri com o desempenho da Williams. O brasileiro vem elogiando o carro da equipe britânica desde os treinos livres, e na classificação as boas impressões se mostraram reais.





- Foi uma ótima classificação para nós. É muito legal ver que estamos entre os dois carros da RBR. Eles foram melhores do que nós nas três primeiras corridas, na qualificação e no ritmo de corrida, mas esta é uma boa pista para nós e estamos na briga com eles - comentou.





Massa largará atrás de Daniel Ricciardo e à frente de Max Verstappen. Nas três primeiras corridas, o brasileiro conquistou dois sextos lugares, na Austrália e no Bahrein, e um 14º lugar na China. Em Sochi, o piloto do carro número 19 acredita que possa fazer novamente uma boa corrida, terminando entre os dez primeiros e disputando posições com a dupla da RBR.





- Estou feliz com a posição em que estamos largando, mas também estou feliz que amanhã talvez possamos brigar com eles (RBR) de novo. Eu farei tudo que puder. Estou muito motivado e espero que tudo dê certo para nós na corrida amanhã - finalizou.





Globo Esporte