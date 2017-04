Millsap se destaca, e Hawks vencem a primeira contra os Wizards em casa

(Foto: Getty Images)

Principal nome do Atlanta Hawks na temporada, Paul Millsap apareceu bem pela primeira vez nos playoffs e comandou o time na primeira vitória sobre o Washington Wizards, por 116 a 98, neste sábado à noite, no jogo 3, em casa, na Philips Arena. Depois de duas derrotas fora de casa, a franquia da Geórgia ganhou a primeira em seu ginásio e diminuiu a desvantagem para 2 a 1 na série melhor de sete da primeira rodada desta fase da NBA.





O jogo 4 será segunda-feira às 21h (horário de Brasília), novamente em Atlanta. Depois disso, o confronto volta para a capital americana.





Neste sábado, Millsap mostrou sua importância nas pretensões da equipe de ir mais adiante na competição. O ala-pivô teve atuação consistente e terminou com um duplo-duplo, com 29 pontos e 14 rebotes, além de cinco rebotes. O alemão Dennis Schroder também teve papel importante na vitória dos Hawks, com 27 pontos e nove assistências.





Do outro lado, John Wall, que tinha se destacado nos dois primeiros jogos, novamente demonstrou o seu valor, mas não conseguiu evitar a derrota. O armador dos Wizards fez 29 pontos e deu sete assistências, mas não contou com um desempenho à altura do restante da equipe.





Em nenhum momento da partida o Washington conseguiu liderar o placar, sofrendo com o ritmo intenso adotado pela equipe da casa.





O Atlanta chegou a abrir 25 pontos de vantagem logo no primeiro quarto e foi para o intervalo ganhando por 64 a 46. Sem dar qualquer chance aos adversário, os Hawks mantiveram o domínio das ações ofensivas durante todo o tempo e conseguiram a primeira vitória na série.





4º Washington Wizards 2 x 1 Atlanta Hawks 5º





Jogo 1 - 16/4 - Washington Wizards 114 x 107 Atlanta Hawks

Jogo 2 - 19/4 - Washington Wizards 109 x 101 Atlanta Hawks

Jogo 3 - 22/4 - Atlanta Hawks 116 x 98 Washington Wizards

Jogo 4 - 24/4 - Atlanta Hawks x Washington Wizards - 21h

Jogo 5* - 26/4 - Washington Wizards x Atlanta Hawks - a ser marcado

Jogo 6* - 28/4 - Atlanta Hawks x Washington Wizards - a ser marcado

Jogo 7* - 30/4 - Washington Wizards x Atlanta Hawks - a ser marcado





