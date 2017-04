Pesquisa americana aponta as principais tendências do mundo fitness em 2017

(Foto: Fabrício Fiacadori/Divulgação)

Anualmente, o American College of Sports Medicine (ACSM) realiza a pesquisa “Worldwide Survey of Fitness Trends” para identificar as atividades, modalidades e programas que estão crescendo e se desenvolvendo com maior força nas academias de todo o mundo. Para chegar às 20 tendências do próximo ano, as escolhas são feitas a partir da opinião de especialistas da área — nessa última edição, foram mais de 1.800 entrevistados. Profissionais de fitness de todos os continentes participam informando quais são as atividades físicas e as técnicas que estão tendo o maior crescimento.





De acordo com Dudu Netto, diretor técnico da Bodytech Company, cinco destas tendências podem ser consideradas mais relevantes, dentro da visão da companhia, como a tecnologia para usar atrelada ao corpo (Wearable Technology), treinos de alta intensidade (HIIT), aulas coletivas, programas fitness para a terceira idade e os aplicativos de exercícios com smartphones. “Algumas já são realidade e, em breve, implantaremos em nossas academias”, completa.





O ranking é liderado por Tecnologia dos Vestíveis; Treinamento peso Corporal; HIIT - Treinamento de Alta Intensidade; Capacitação Profissional e Treinamento de Força. A ACSM segue a pesquisa com Atividades Coletivas; Exercício como Prevenção; Yoga; Personal Training; Programas de Emagrecimento; Treinamento para Terceira Idade. A lista continua com Treinamento Funcional; Atividades Outdoor; Personal em Grupos - Small Group; Coach para Qualidade de Vida; Atividades Físicas Corporativa; Aplicativos; Programas de Resultados; Treinamento de Circuito; e Liberação Miofascial.