Presidente fala em "problema esportivo" e nega falta de ação no Comercial

O Comercial fará sua primeira reunião do Conselho Deliberativo em 2017 no dia 8 de maio (segunda-feira), dias depois da equipe confirmar o rebaixamento para a quarta divisão do Campeonato Paulista. Em coletiva de imprensa, o presidente do conselho, David Isaac, negou o afastamento dos conselheiros do clube neste ano.





"Tivemos uma reunião em dezembro, antes da série A3, mas nunca marco reunião durante a competição, para não tumultuar o ambiente. É necessário lembrar que o Conselho não tem ingerência sobre o futebol e não faz parte da diretoria. Zelamos pela estrutura do clube e, pelo que sabemos, não houve problema estrutural ou de salário na competição, o que houve foi um problema esportivo", explicou.





Após a queda no estadual, a torcida foi direta ao culpar o presidente do clube, Breno Spinelli, e David Isaac pela campanha irregular na série A3. A troca de técnicos também foi uma das reclamações da torcida, onde Amauri Knevitz foi mantido no cargo mesmo após péssimos resultados.





"Foi pontual [o rebaixamento], não adianta crucificar as pessoas, pois elas acabam se afastando do clube, temos que digerir os erros e realinhar o clube, retomar o clube, mas sem crucificar ninguém", disse Isaac.





A reunião do dia 8 discutirá uma possível antecipação das eleições para o executivo e também do órgão administrativo, previstas para outubro de 2017.