Rússia inaugura Arena São Petersburgo, palco da final da Copa das Confederações

O estádio mais caro da Copa do Mundo de 2018 foi inaugurado neste sábado. Com o custo que ultrapassa US$ 1,4 bilhão (cerca de R$ 4,8 bilhões), a Arena São Petersburgo recebeu sua primeira partida oficial: a vitória do Zenit por 2 a 0 sobre o Ural, pelo Campeonato Russo. O local será palco da abertura e da final da Copa das Confederações deste ano, além de sete jogos do Mundial 2018.





Ex-jogador do Chelsea, Ivanovic marcou o primeiro gol do estádio. Ele completou de cabeça um cruzamento de Criscito para abrir o placar da partida aos 41 minutos do segundo tempo. Mollo, após assistência do brasileiro Giuliano (a quinta dele na competição), decretou a vitória do Zenit.





Com a vitória o Zenit subiu para 46 pontos. Está um ponto atrás do CSKA que também venceu na rodada e está na vice liderança. O líder isolado é o Spartak Moscou que tem 54 pontos.





O estádio





A construção da Arena São Petersburgo começou em 2007, mas os custos previstos no orçamento aumentaram consideravelmente, precisando ser modificados diversas vezes. A conta seria inicialmente bancada pela Gazprom, patrocinadora do Zenit, mas o governo local assumiu parte dos custos posteriormente. O time dos brasileiros Ernani, ex-Atlético-PR, Maurício, que jogou no Fluminense, e Giuliano, meia da seleção brasileira, mandará seus jogos no local e abandonará o pequeno estádio Petrosky, para 22 mil pessoas.





A nova arena, que tem capacidade para 69.591 espectadores, fica na ilha de Krestrovsky e deixará como legado uma ponte levadiça ligando a área ao continente. A mobilidade dos torcedores é a principal preocupação dos organizadores do próximo mundial. Conhecida como "Veneza do Norte", por seus canais e rios, São Petersburgo sofre com o trânsito nas pontes durante o dia. Atualmente, sem retenção, de carro, o trajeto entre a principal avenida da cidade - Nevsky - e o estádio demora 23 minutos.





