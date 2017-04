Tribunal não recebe recurso do Barça, e Neymar segue fora do clássico

Após ter o recurso pela suspensão da punição a Neymar negado pelo Comitê de Apelação da Federação Espanhola de Futebol, o Barcelona prometeu dar nesta sexta-feira sua última cartada para ter o jogador no clássico contra o Real Madrid, neste domingo, no Santiago Bernabéu. O clube publicou um comunicado em seu site oficial informando sobre o próximo passo a ser tomado. A ideia era levar o caso para o Tribunal Administrativo do Esporte, que alegou não ter recebido qualquer pedido dos catalães em sua reunião do dia, confirmando a ausência do brasileiro na partida.





Neymar foi suspenso por três jogos por conta da expulsão na derrota por 2 a 0 do Barcelona sobre o Málaga pelo Campeonato Espanhol. Pegou um jogo de suspensão por conta do cartão vermelho, e mais dois por aplaudir o árbitro ao deixar o gramado. Além disso, terá de pagar uma multa de 700 euros (cerca de R$ 2,3 mil), e o Barcelona, uma de 600 euros (R$ 2 mil).





Em Madri, os principais jornais apontam como certa a ausência de Neymar contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Porém, na Catalunha há outra corrente que aponta uma "tática" do Barcelona para tentar o recurso do Tribunal Administrativo do Esporte, que tem reuniões somente sexta-feira.





De acordo com o "El Mundo Deportivo", o Barça perdeu o prazo para a reunião da entidade, mas não para enviar o recurso. O que pode acontecer até este sábado. Nesse caso, os catalães trabalham com a ideia de como só terá outra reunião no Tribunal na próxima semana, e que não acontecerá outra de urgência, a punição pode ser suspensa de forma cautelar e Neymar jogará o clássico.





Globo Esporte