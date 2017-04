Unaerp recebe palestra gratuita sobre assessoria esportiva em Ribeirão Preto, SP

(Foto: Arquivo pessoal)

A Universidade de Ribeirão Preto receberá uma palestra gratuita sobre assessoria esportiva em Ribeirão Preto (SP), na noite desta quinta-feira (27). O jornalista Rogério Moroti apresentará o trabalho do assessor de imprensa em um clube de futebol, mostrando a rotina, as experiências e as dificuldades encontradas pelos profissionais. O evento será realizado às 21h, na sala 17 do Bloco H. Será permitido somente a entrada de 100 pessoas.





De acordo com Moroti, o evento é importante, pois proporcionará um novo conhecimento aos universitários da área. “Acredito que as palestras sirvam para que o estudante possa ter uma maior noção do funcionamento de determinada área do jornalismo”, afirmou.





Segundo o jornalista, ele mostrará a realidade do profissional na assessoria esportiva. “Irei contar um pouco sobre minha formação, qualificações e exemplificar um dia de assessor de imprensa em um clube de futebol, como o Botafogo [de Ribeirão Preto]. O que fazemos, como fazemos, dificuldades encontradas”, disse Moroti.





Daily Comunicação





A assessoria de imprensa foi desenvolvida por alunos da sétima etapa do curso de Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo. O grupo foi formado para a realização de trabalhos da disciplina de Assessoria de Imprensa, ministrada pela professora Elivanete Barbi. Os alunos que fazem parte da Daily Comunicação são: Alisson Henrique, Ananda Santos, Andreas Borges, Arnaldo Santos, Danielle Nader, Felipe Melo, Gustavo Tonetto, Laís Abbade, Paolla Yoshie e Stella Arengheri.





Palestrante





Rogério Moroti é formado em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Unaerp, é fotógrafo e atualmente é assessor de imprensa do Botafogo de Ribeirão Preto, responsável por administrar a comunicação do clube com a imprensa, além de apresentar programas, narrar e comentar jogos, e produzir matérias. Já foi locutor e editor da Rádio Eldorado/ESPN Ribeirão, editor e repórter de esportes do Jornal Tribuna de Ribeirão Preto, repórter esportivo do programa Esporte Show e fotógrafo esportivo nos jornais da região de Ribeirão Preto.