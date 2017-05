Além de garotos, técnico do sub-20 também projeta chance no Comercial

(Foto: Divulgação / Comercial FC)





O olhar mais atento ao time sub-20 do Comercial que disputa o Campeonato Paulista se estende também ao técnico Gustavo Marciano. Um bom trabalho na competição pode render atletas ao profissional e também uma promoção ao comandante, que também vislumbra estar à frente do Leão do Norte na disputa da quarta divisão estadual em 2018.





- Não sei o que vai acontecer ano que vem, mas sei que tenho meninos qualificados para disputar a 4ª divisão. Trabalho para almejar voos mais altos. Pretendo, com certeza [assumir o comando da equipe principal]. Se eu tiver boa campanha, por que não? Trabalho sempre com os pés no chão para que possamos chegar no próximo ano e participar da quarta divisão - afirmou Marciano.





Como a competição profissional limita a utilização de atletas acima de 23 anos, o elenco comercialino deve sair em sua maioria do time que disputa o Paulista sub-20.





- O objetivo é disputar a quarta divisão com esses meninos. De oito a dez devem estar no profissional para a disputa - contou.





Estreia com pé direito





O sub-20 do Comercial venceu, em Cravinhos, o Olímpia, por 1 a 0, na estreia do Campeonato Paulista da categoria, no sábado. O gol foi do atacante Luqueta. Com o resultado, a equipe comandada por Gustavo Marciano está na quarta posição do Grupo 1, com três pontos.





A equipe volta a campo no sábado, quando vai até Marília enfrentar os donos da casa. A partida será às 15h, no estádio Bento de Abreu. O MAC é o terceiro colocado, com os mesmos três pontos do Comercial, mas leva vantagem nos gols marcados - três contra um, respectivamente.





Globo Esporte