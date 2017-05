Alonso é o 7º mais rápido do dia e está entre os 9 que disputarão a pole para a Indy 500 no domingo

A Fórmula Indy iniciou neste sábado a primeira fase dos treinos classificatórios para as 500 Milhas de Indianápolis. E como não poderia ser diferente, Fernando Alonso foi o nome que atraiu a atenção de todos ligados na competição. O espanhol não decepcionou e marcou o sétimo melhor tempo com uma média de 370.204 km/h. Nos treinos para a Indy 500, vale a média da velocidade entre as quatro voltas que cada piloto é obrigado a fazer.





- Foi rápido e intenso. Só tínhamos essa chance, uma só oportunidade. Não estou totalmente feliz com a volta em si, acho que dava para conseguir um pouco mais de velocidade aqui e ali. Amanhã vamos poder andar melhor do que hoje - comentou o piloto do carro número 29.





Com o resultado, o bicampeão mundial está no “Fast 9”, os nove primeiros colocados do treino deste sábado, e que disputarão a pole position amanhã. A liderança da sessão ficou com Ed Carpenter, anotando uma média de 370.902 km/h a bordo do carro de sua própria equipe. Entre os brasileiros, Tony Kanaan foi o oitavo, logo atrás de Alonso, marcando 370.160 km/h de média, e está classificado no Fast 9. Já Helio Castroneves foi o 14º com 369.167 km/h de média.





Líder do último treino livre, realizado na sexta-feira, Sebastien Bourdais sofreu um acidente cinematográfico. O francês tetracampeão da categoria saiu de traseira, tentou corrigir, mas acabou acertando o muro na diagonal. Bourdais foi retirada do carro consciente e levada aos centro médico, para depois ser transferido para um hospital próximo da pista.





A Indy retoma as atividades de pista neste domingo às 17h15 (horário de Brasília) com a definição dos posicionados entre a 33ª e 10ª colocação. Às 18h será iniciado o Fast 9 com a definição da pole position para a 101ª edição das 500 Milhas de Indianápolis.





Globo Esporte