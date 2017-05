América-MG vira sobre o Criciúma, cola no G-4, e mantém Tigre na lanterna da Série B

O América-MG aproveitou a má fase do Criciúma e venceu dentro do Heriberto Hülse, na noite desta sexta-feira, pela terceira rodada da Série B. De virada, o Coelho garantiu o 3 a 1 no placar, com Ruy, Renan Oliveira e Bill - Zé Roberto fez para os catarinenses.





Foi a primeira vitória dos mineiros, que agora somam cinco pontos e se aproximam do G-4, na quinta posição. O Tigre segue na lanterna, sem nenhum ponto conquistado.





O Coelho volta a jogar na próxima semana, em casa. Na sexta, recebe o Paysandu, às 19h30 (de Brasília), no Independência. No dia seguinte, o Tigre tem um desafio como visitante, diante do Luverdense, às 16h30, em Lucas do Rio Verde.





A chuva esteve presente desde o início do duelo em Santa Catarina. E apesar do gramado pesado, não prejudicou em nada as criações das jogadas. Em um jogo aberto, o Coelho finalizou mais, apesar de ter menos posse de bola. Os visitantes chutaram sete vezes a gol, e Luiz impediu a abertura do placar. Mesmo com maior domínio no campo, o Criciúma chutou apenas duas vezes, mas ambas com perigo, e João Ricardo também fez sua parte.





Na volta do intervalo, o Tigre partiu para a pressão e conseguiu uma penalidade antes dos dois minutos, um toque de mão de Luan. Zé Roberto bateu bem e abriu vantagem. Em busca da igualdade, o Coelho foi para cima e conseguiu o gol aos 30. Ruy foi lançado, driblou Luiz e empatou o confronto. O gol animou os mineiros, que marcaram mais duas vezes para garantir o triunfo. Renan Oliveira e Bill decretaram o 3 a 1.





Ao fim da partida, a torcida do Criciúma vaiou e protestou com gritos de vergonha, além do pedido de saída do técnico Deivid.





Globo Esporte