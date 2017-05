Ansioso, Mário celebra troca de tricolores e garante estar "zerado" de lesões

(Foto: Rogério Moroti/Ag. Botafogo)

Em sua primeira entrevista coletiva com a camisa do Botafogo, o atacante Mário, emprestado pelo Bahia até o fim deste ano, falou basicamente sobre dois assuntos: a ansiedade da estreia e os problemas com lesões que teve no Bahia entre 2014 e 2016.





- Tive uma lesão no joelho em 2014, fiquei seis meses parados, mas voltei na Copa São Paulo, em 2015. Fui bem e subi para o profissional. Tive uma sequência boa em 2015, mas machuquei o joelho em 2016 e só voltei no fim da Série B - comentou Mário, que garante estar recuperado e pronto para ajudar o seu novo tricolor, o paulista, na Série C do Brasileiro.





Como esteve em campo neste ano, pelo Bahia, na disputa do estadual, o atacante de 22 anos acredita estar bem fisicamente, e à disposição do técnico Rodrigo Fonseca para enfrentar o Mogi Mirim, sábado, no estádio Santa Cruz.





- Estou um pouco ansioso para chegar sábado e ter a oportunidade de estrear. Quero jogar, ir bem e corresponder, e quem sabe lá na frente ter novas portas abertas.





Globo Esporte