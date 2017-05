Após atentado em Manchester, Chelsea cancela festa do título inglês

Ataque terrorista deixou 22 mortos na cidade de Manchester (Foto: AFP)

O Chelsea cancelou a festa e o desfile pela conquista da Premier League, que seria realizada na próxima segunda-feira em Londres. Em comunicado publicado no site oficial, o clube lamenta pelo atentado que aconteceu em Manchester neste semana, que matou 22 pessoas e deixou centenas de feridos. "Nossos pensamentos estão com as vítimas, seus familiares e amigos".





Na sequência do comunicado, o Chelsea explicou que trata-se de uma situação delicada na Inglaterra, na qual as forças de segurança estão mobilizadas pela grande ameaça de mais ataques terroristas. Os Blues ainda publicaram que esperam pela solução da atual situação, e acreditam que seus fãs vão entender a decisão de não fazer festa.





"Após consulta com a Polícia Metropolitana, além de outras autoridades, sabemos que os serviços de emergência foram profissionais como sempre. Não queremos desviar recursos importantes para a realização de um evento nas ruas de Londres" afirmou o comunicado, lembrando que os jogadores do Chelsea entrarão com uma faixa preta em forma de luto na final da Copa da Inglaterra contra o Arsenal, no próximo sábado, em Wembley.





Além do Chelsea, o Arsenal também cancelou um evento que teria em seu estádio no dia da final da Copa da Inglaterra. O clube publicou em sua conta no Twitter que não vai mais fazer a exibição do clássico contra o Chelsea pelo telão, como estava previsto.





Globo Esporte