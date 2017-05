Após levar 12ª Superliga, Rio bate time japonês na estreia do Mundial de Clubes

Após a conquista de sua 12ª Superliga, o time do Rio de Janeiro estreou com vitória no Mundial de Clubes de vôlei feminino. As comandadas de Bernardinho bateram a equipe japonesa do Hisamitsu Springs, no Japão, pelo placar de 3 sets a 1, parciais de 16/25, 25/20, 16/25 e 21/25. Os destaques da equipe carioca foram Monique e Drussyla, maiores pontuadoras do confronto, com 19 acertos cada.





- A primeira partida é sempre mais chata, tensa, ainda mais contra o time da casa. Elas defendem muito, tem muito volume e jogam com muita velocidade. Japonesas são assim mesmo. Elas não desistem e é preciso paciência para conseguir vencê-las. Começamos colocando nosso ritmo e abrimos uma vantagem confortável. Mas na segunda parcial tivemos um apagão, muito por falta de paciência. Só que conseguimos nos recuperar no terceiro e fechar o jogo no quarto - analisou a central Juciely.





Com os três pontos conquistados, a equipe carioca começa o torneio em segundo lugar do grupo A, empatada em pontos com o Dínamo Moscou, da Rússia, que conquistou um triunfo sobre o Vakifbank, da Turquia, por 3 sets a 0 na primeira rodada.





A segunda rodada acontece na madrugada de quarta-feira. O Rio de Janeiro encara justamente o time turco do Vakifbank, às 0h45 (de Brasília).





