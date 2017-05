Argentino diz que Réver tentou enganá-lo no fim do jogo; zagueiro nega

(Foto: Natacha Pisarenko/AP)









O atacante Nicolás Blandi, do San Lorenzo, acusou na tarde desta quinta-feira o zagueiro Réver, do Flamengo, de tentar combinar um resultado possivelmente favorável para as duas equipes na partida de quarta, pela fase de grupos da Libertadores, na Argentina.





- Íamos nos inteirando sobre tudo o que estava acontecendo, mas no fim foram muitos gols juntos e estava um pouco confuso. Uma hora estávamos dentro, outra hora fora. Numa das últimas jogadas eu estava perto do capitão deles que me disse que o outro jogo estava empatado e que classificávamos os dois. Mas eu sabia que era mentira. Cinco minutos antes já tinham me avisado do banco que precisávamos de outro gol - disse o jogador ao programa 90 Minutos de Fútbol, do FOX Sports Argentina.





Ao GloboEsporte.com, a assessoria de imprensa do Flamengo disse que Réver negou a declaração do atacante argentino.





Para que Flamengo e San Lorenzo se classificassem às oitavas de final com um empate, era preciso que Atlético-PR e Católica empatassem, também.





Quando Flamengo e San Lorenzo empatavam em 1 a 1, Atlético-PR e Católica chegaram a estar empatados, também, mas logo o Furacão passou à frente novamente. Com o 3 a 2 para os visitantes no Chile, o Rubro-Negro avançaria com um empate na Argentina. A derrota tirou o time comandado por Zé Ricardo da Libertadores.





