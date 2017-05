Atleta ribeirão-pretana conquista quatro medalhas em Mundial Master na Nova Zelândia

Silvia com suas medalhas conquistas na Nova Zelândia (Foto: Arquivo pessoal)

A atleta e professora Silvia Helena Piantino, que foi voluntária nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro , conquistou quatro medalhas em sua participação no World Masters Games, em Auckland, na Nova Zelândia. O evento, realizado de quatro em quatro anos, é voltado exclusivamente para atletas a partir dos 35 anos e conta com várias modalidades olímpicas.





Em 2017, o evento foi realizado entre os dias 21 e 30 de abril e contou com 48 locais de competição para 25 mil atletas participantes. Esta foi a 9ª edição dos Jogos, que começaram em 1985 em Toronto, no Canadá. A próxima edição acontecerá em 2021 em Kansai, no Japão.





Silvia conquistou duas medalhas de ouro nas modalidades vôlei indoor 60+, para atletas a partir dos 60 anos, e no vôlei de praia 60+, além de duas medalhas de praia nas categorias duplas de tênis 60+ e arremesso de peso 55+.





Em entrevista ao Blog do Esporte após seu retorno da Nova Zelândia, Silvia comentou sobre a sensação de estar em uma competição como essa e com competidores em diferentes idades.





"A maior sensação é de gratidão, de ter saúde, de estar naquele lugar lindo. Uma alegria imensa de estar ali, de ser esportista, mas não tanto como atleta, mas como pessoa, convivendo com pessoas do mundo todo, com culturas tão diferentes e todos com objetivo de competir, de participar e estar com outras pessoas", disse.





O objetivo do World Masters Games é incentivar a participação no esporte ao longo da vida onde a competição e a camaradagem andam juntas durante todo o evento. Além disso, os Jogos têm como filosofia promover a amizade e a compreensão, juntamente com a concorrência entre os desportivas maduros, independentemente da idade, sexo raça, religião ou status de esporte. A próxima edição ocorrerá em 2021, no Japão.





Silvia no local das competições (Foto: Arquivo pessoal)



Atletas na disputa do vôlei indoor (Foto: Arquivo pessoal)



Competição de arremesso de peso (Foto: Divulgação/World Masters Games)

Vôlei indoor (Foto: Divulgação/World Masters Games)