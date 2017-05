Atlético-MG confirma negociação com Valdívia e espera por definição do Inter

(Foto: Ricardo Duarte / Sport Club Internacional)

O Atlético-MG não mede esforços para ter o meia Valdívia, do Internacional. Pelo menos foi isso que deixou claro o presidente do clube, Daniel Nepomuceno, neste domingo, no Independência, após a derrota do Galo de 2 a 1 para o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. O dirigente confirmou o interesse atleticano no jogador, mas não deu prazo para uma definição, que está com o clube gaúcho.





- Tem interesse. Lógico que isso depende muito do Inter. É um jogador que o clube decidiu negociar, e claro que, se negocia um jogador deste nível, a gente fica atento. Mas não tem perspectiva ainda de ter uma definição agora. A torcida pode ficar tranquila que a nossa parte a gente está fazendo.





Nepomuceno não deu detalhes sobre a negociação - que poderia até envolver a ida de um jogador do Galo para o Colorado (o nome do zagueiro Erazo é comentado) - e deixou claro que existe um leilão por Valdívia, já que vários grandes clubes brasileiros estariam interessados na contratação do meia.





- Não abro (detalhes sobre a) negociação, vocês me conhecem muito bem. Evidentemente que um jogador desse a gente tem interesse, como outros clubes também. Não é jogar pedra. O Inter está no papel dele. Um jogador que tem o interesse de, pelo menos, cinco clubes grandes aqui do Brasil, ele (Inter) está fazendo a negociação. Seria muito hipócrita da minha parte falar que não estou interessado, claro que estou. Agora, essa questão de negociação, sempre é feita de clube com clube. Já tivemos negociações com o Inter este ano e ano passado, esperamos chegar num acordo. A primeira intenção é trabalhar um atleta. Se tiverem outras questões, vamos aqui... A intenção não é perder ninguém para o campeonato.





O presidente do Atlético-MG deixou claro que já conversou com o representante de Valdívia, e que fez o que podia para ganhar a concorrência e contar com o jogador, voltando a destacar que não há uma data para que haja uma definição.





- Isso não tem prazo. Quem define o prazo são os clubes. Já conversamos bastante. Se tiver que vir... Penso muito também no jogador. Já falei muito com o procurador, sobre o que o Atlético-MG representa. Vai depender mais deles do que da gente. Da minha parte, o que era para fazer, a gente fez.





Saídas





Enquanto tenta reforçar o elenco atleticano, Daniel Nepomuceno também tem que pensar na possibilidade de perder jogadores com a abertura da janela internacional no meio do ano. Questionado sobre o zagueiro Gabriel, mas sem citar nomes, o dirigente tranquilizou a torcida e afirmou que o clube não recebeu nenhuma proposta oficial até o momento.





- Nada oficial. Só sondagens. Como aconteceu no fim do ano passado. E aqueles que estão tendo sondagens merecem, estão mostrando um futebol que realmente está deixando todo mundo do outro lado do Atlântico atento.





Lateral, zagueiro...





Perguntado sobre a procura por um lateral-direito para ser reserva de Marcos Rocha (Carlos César se lesionou) e por um zagueiro, Nepomuceno não deu novidades. Para a zaga, ele espera a chegada do volante Roger Bernardo, que será avaliado de perto pela comisão técnica, já que poderia exercer a função de zagueiro.





- Lateral-direito a gente está olhando. É difícil. Vamos aguardar a chegada do Roger (Bernardo), para ter uma definição da zaga. Ele tendo o aval da comissão técnica, vendo ele treinar, acho que a gente compõe ali bem. A janela está chegando aí. Sempre fico mais preocupado neste momento com as propostas que chegam para os nossos jogadores, do que realmente ficar fazendo loucura em alguma posição que a gente tem como suprir.





Por fim, questionado se receber propostas vai ter que vender, o mandatário atleticano comentou que a intenção é não se desfazer de ninguém.





- Olha, gente, já segurei propostas quase irrecusáveis. Acho que no futebol, infelizmente, quando chega num valor, você olha para o atleta. A intenção é manter todo mundo até o final do ano, pensar somente em títulos.





Globo Esporte