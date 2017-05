Autor de gol em jogo do título, Romero destaca trabalho do Corinthians: "O grupo mereceu"

Em dia de Basílio, Romero marcou o gol do Corinthians no empate em 1 a 1 com a Ponte Preta que deu ao Timão neste domingo o título do Campeonato Paulista e virou um dos heróis da conquista do time do técnico Fábio Carille.





Após a partida, o paraguaio falou sobre a evolução corintiana na temporada e destacou o trabalho feito pelo clube em 2017. A reedição da final de 1977, agora com o atacante como herói, também foi festejada pelo atleta.





– O grupo mereceu esse título. A gente trabalhou muito. Ninguém acreditava no nosso trabalho, mas a gente sempre focado, treinando, com muita humildade conseguimos esse título – afirmou Romero em entrevista à TV Globo, antes de ser questionado sobre a semelhança com a conquista histórica de 1977.





– É um titulo muito marcante. Na minha memória vai ficar para sempre também. Fazer um gol aqui na arena e comemorar um título não tem preço. Todo mundo está de parabéns. A torcida apoiou 90 minutos, não só agora, mas ao longo do campeonato – completou.





Na zona mista, na saída do estádio, Romero afirmou:





– Esse foi o gol mais importante da minha carreira até agora.





No jogo número 100 da Arena Corinthians, o clube alvinegro chegou ao seu primeiro título conquistado no local - a conquista do Brasileirão de 2015 foi confirmada no Rio de Janeiro. Romero é o artilheiro do estádio, agora com 18 gols marcados. Neste domingo, 46.017 torcedores acompanharam a decisão e quebraram o recorde de público do local.





