Bauza é anunciado como novo treinador da seleção dos Emirados Árabes Unidos

O ex-técnico da Argentina, Edgardo Bauza, foi confirmado como treinador dos Emirados Árabes Unidos nesta quinta-feira. O argentino assinou contrato de dois anos, segundo anúncio da federação do país asiático. Ele concorria ao cargo com outros nomes, casos de Luiz Felipe Scolari; dos italianos Alberto Zaccheroni e Fabio Capello; do argentino Alejandro Sabella; do holandês Louis van Gaal; e do Reinaldo Rueda, do Atlético Nacional.





Bauza vai substituir Mahdi Ali, que deixou o cargo após perder para a Austrália por 2 a 0 em março, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Foi a terceira em quatro jogos na competição, que derrubaram a seleção para a quarta colocação na disputa – o que minou consideravelmente as chances de classificação.





Já Bauza deixou a alviceleste dia 11 de abril, depois de ficar oito jogos a frente da equipe de Messi e companhia. A gota d'água foi a derrota por 2 a 0 contra a Bolívia. A Argentina é a quinta colocada das eliminatórias sul-americanas. Os Emirados Árabes enfrentam agora a Tailândia, dia 13 de junho, a Arabia Saudita dia 31 de agosto e o Iraque dia 5 de setembro.





Os Emirados estão em quarto lugar do Grupo 2, da terceira fase, com nove pontos, atrás de Japão (16), Arábia Saudita (16) e Austrália (13). Os dois primeiros colocados de cada chave garantem vaga direta na Copa da Rússia. Já os dois terceiros farão um mata-mata para decidir quem irá para a repescagem contra o representante da Concacaf.





