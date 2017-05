Botafogo deve contar com retorno de Samuel e Francis para jogo no Rio

(Foto: Rogério Moroti / Agência Botafogo)

O Botafogo deve contar com o retorno de Samuel Santos e Francis para a partida contra o Volta Redonda na série C do Campeonato Brasileiro. Após ficar alguns minutos em campo contra o Mogi Mirim na última rodada, Francis afirma que quer retornar a time titular depois de se recuperar de lesão.





"Fiquei esses dias fazendo reforço muscular com os fisioterapeutas, voltei agora no último jogo e senti muito mais força, em termos de movimentação, ajudei a equipe sofrendo o pênalti. Acredito que eu já esteja apto para iniciar uma partida, pois tenho um biótipo muito bom. Estou preparado, mas é claro que tenho que respeitar meus companheiros e a escolha do treinador", disse o atleta em coletiva de imprensa.





Com o sistema de jogo do treinador Rodrigo Fonseca, o atacante Edno está centralizado a frente enquanto os meias Diego Pituca, Vitinho e Morais são responsáveis pelas chegadas ofensivas. Francis acredita que pode se adaptar a essa formação.





"O algo de diferente que posso dar é a agressividade em relação a atacar, fazer a bola chegar na área, para o centroavante, até mesmo fazendo as jogadas individuais. Vou me dedicar e brigar ao máximo para conquistar essa posição, que eu já vinha executando bem, fui o artilheiro do time no Paulistão. Agora é trabalhar para chegar minha vez", comentou.





A partida contra o Volta Redonda será na segunda-feira (29), às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira. O Pantera é um dos líderes do grupo B com quatro pontos, ao lado de Joinville, Ypiranga e São Bento.