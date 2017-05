Botafogo sai na frente, leva virada, mas arranca empate na estreia da série C do Brasileiro

(Foto: Rogerio Moroti/Divulgação)





O Botafogo empatou com o Bragantino por 2 a 2, fora de casa, na estreia da série C do Campeonato Brasileiro. Nos acréscimos do segundo tempo, Isaac Prado converteu pênalti e conquistou o primeiro ponto para a equipe de Ribeirão Preto. Com dois gols, Vitor foi o destaque da equipe de Bragança Paulista.





O primeiro gol foi dos visitantes, com Gerley, aos nove minutos, batendo cruzado pelo lado esquerdo, com o goleiro Rafael ainda tocando na bola para tentar o desvio. O empate aconteceu ainda no primeiro tempo, aos 26 minutos, com Vitor batendo de fora da área, em bola rasteira no canto esquerdo.





A segunda etapa foi bastante movimentada, mas sem a bola na rede. Aos 37 minutos, Caio Ruan cometeu pênalti em Wellington. Vitor foi para a bola e virou o placar. No entanto, aos 47 minutos, Isaac sofreu pênalti após matar a bola e tentar o gol. Ele mesmo converteu a penalidade e deixou tudo igual no placar final.





A próxima partida do Botafogo acontecerá no próximo sábado (20), às 19h30, contra o Mogi Mirim, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.