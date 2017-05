Bruno Soares e Jamie Murray batem sérvios na estreia de Roland Garros

(Foto: Julian Finney / Getty Images)









Disputando Roland Garros pela décima vez, o brasileiro Bruno Soares estreou com vitória em Roland Garros. Cabeças de chave 5, Murray/Soares derrotaram os sérvios Janko Tipsarevic e Viktor Troicki por 6/3 e 7/6(0) em 1h11 de jogo na manhã desta segunda-feira.





Bruno e Jamie conseguiram a quebra logo no início do jogo e administraram a vantagem para fechar o primeiro set com facilidade, perdendo apenas quatro pontos no saque.





A parcial seguinte foi mais equilibrada. Bruno chegou a sacar para o jogo em 6/5, mas os adversários devolveram a quebra. No tie-break, prevaleceu o entrosamento dos favoritos e eles não perderam um ponto sequer.





O mineiro nunca perdeu uma estreia em Paris, onde possui como melhor resultado as semifinais em 2008 (com Vemic) e 2013 (com Peya).





Nas duplas, Thomaz Bellucci e André Sá também estreiam nesta terça-feira. Bellucci joga com o argentino Berlocq contra os cabeças 11, Jean-Julien Rojer (Holanda) e Horia Tecau (Romênia).





O mineiro André Sá, por sua vez, inaugura a parceria com o israelense Jonathan Erlich em Grand Slams, substituindo o indiano Leander Paes. Eles já jogaram no ATP 250 Lyon, na semana passada, mas caíram na estreia. O português João Sousa e o eslovaco Martin Klizan serão os adversários na primeira rodada. Seis brasileiros disputam a chave de duplas masculinas.





Na próxima rodada, Soares e Murray aguardam o belga Steve Darcis e francês Benoit Paire ou russos Karen Khachanov Mikhail Elgin.





Globo Esporte