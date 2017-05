Burocracia adia assinatura de Clayson com Corinthians; Léo Artur vai para a Ponte

(Foto: Gustavo Biano)

O atacante Clayson está em São Paulo, mas aguarda detalhes finais na confecção de seu contrato para assinar com o Corinthians por quatro anos e ficar à disposição do técnico Fábio Carille.





Pequenos detalhes foram acertados entre os departamentos jurídicos de Corinthians e Ponte Preta na tarde desta quarta-feira. Com as alterações necessárias no documento, Clayson vai ao CT Joaquim Grava na quinta-feira para, enfim, ser anunciado pelo Timão.





O atacante completou exames ortopédicos e cardiológicos na terça-feira, mas voltou a Campinas para esvaziar seu armário e se despedir dos companheiros.





Para tirar o jogador da Macaca, o Corinthians desembolsou R$ 3,5 milhões e ainda liberou os jovens Claudinho e Léo Artur em definitivo, como forma do pagamento para abater da multa rescisória de Clayson com a Ponte, de aproximadamente R$ 10 milhões.





Assim que a documentação for assinada, a Ponte ficará no aguardo da chegada da dupla. Léo Artur foi liberado pela diretoria do Corinthians nesta quarta e nem participou do treino no CT Joaquim Grava. Claudinho, que estava no Santo André, também não se reapresenta.





Globo Esporte