Calleri quer ficar na Europa e teria proposta do Málaga

O destino de Calleri está mesmo na Europa. Neste sábado, o pai do atacante argentino de 23 anos confirmou ao jornal espanhol "Marca" que não há intenção de uma volta para a América do Sul, de onde saiu no meio do ano passado, após empréstimo ao São Paulo no primeiro semestre. De acordo com informações do diário, o Málaga aparece como principal interessado no jogador para suprir a provável negociação de Sandro na próxima janela. Teria enviado até proposta, com previsão de resposta para semana que vem.





Calleri entrou na lista de dispensados do West Ham na sexta-feira passada. Em 19 partidas pelo clube inglês, ao longo de 537 minutos em campo, fez apenas um gol, contra o Middlesbrough, pelo Campeonato Inglês.





Mesmo com a atuação abaixo da expectativa, o atacante também desperta interesse de outros clubes espanhóis, como Valencia, Sevilla, Bétis e La Coruña, de acordo com o "Marca". Ainda segundo o jornal, Roma, Fiorentina e Bologna também estão de olho no argentino.





Globo Esporte