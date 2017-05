Carlos Barbosa vence Cerro Porteño e é pentacampeão da Copa Libertadores de Futsal

(Foto: Ulisses Castro / ACBF)

A América do Sul é novamente laranja na Copa Libertadores de Futsal. Em torneio disputado na cidade de Lima, no Peru, a equipe do Carlos Barbosa conquistou o pentacampeonato continental após derrotar o Cerro Porteño por 2 a 1. O time do Rio Grande do Sul não conquistava a Libertadores desde 2011.





A decisão começou equilibrada e o primeiro gol demorou para acontecer. Após exceder o limite de faltas, o Cerro cedeu uma cobrança de tiro-livre para a ACBF. Júlio bateu e abriu o placar aos 19 minutos.





Na segunda etapa, o ritmo não diminuiu e o Carlos Barbosa ampliou a vantagem aos sete minutos, com gol de Kevin. Aos 14, o Cerro descontou em cobrança de falta de Abdala. Os adversários, então, apostaram no goleiro-linha, mas a equipe laranja conseguiu segurar o placar e faturar o seu quinto troféu na competição.





“Foi muito difícil, o time deles é muito forte, atual campeão. Fizemos uma boa partida e conseguimos sair com a vitória, estamos muito contentes. Fico feliz pela confiança do treinador em me colocar para jogar. estou contente demais com esse título”, disse Júlio, eleito o melhor em quadra pela organização.





Confira a campanha da ABCF na Copa Libertadores:





Primeira fase





ACBF 4x1 Kimberley (ARG)





Caracas (VEN) 5x3 ACBF





Panta Walon 1x7 ACBF





Quartas de final





ACBF 2x2 1º de Mayo (PER) - decisão foi nos pênaltis





Semifinal





ACBF 4x1 Real Antióquia (COL)





Final





ACBF 2x1 Cerro Porteño (PAR)





Esse é o quinto título da equipe na competição, que já levantou a taça em 2002, 2003, 2010 e 2011. O maior vencedor do torneio é o Jaraguá com seis títulos.