Charles Chibana conquista medalha de prata no Grand Slam de Ecaterimburgo

(Foto: Gabriela Sabau/IJF )









O judoca Charles Chibana conquistou medalha de prata na categoria até 66kg, no Grand Slam de Ecaterimburgo, neste sábado (20).





Chibana passou muito bem pelas fases iniciais, com duas vitórias por ippon e duas por waza-ari até chegar à decisão. Venceu Kestutis Vitkauskas da Lituânia, o belga Kenneth Van Gansbeke, Dzmitry Minkou da Bielorrússia e o russo Yakub Shamilov antes de chegar na final. Na decisão, enfrentou o russo Abdula Abdulzhalilov e a vitória escapou por um detalhe.





"Foi duro e muito cansativo, mas estou bem feliz pelo resultado em uma competição tão importante", afirmou Chibana.





O Grand Slam é uma das mais competições mais equilibradas do Circuito Mundial. Com a conquista, o judoca brasileiro somou 700 pontos no ranking.