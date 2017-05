Chefão da F1 critica gestão Ecclestone: "Precisamos ser mais que uma corrida"

(Foto: Getty Images)

Presidente da Formule One Group, o americano Chase Carey garantiu que a Fórmula 1 precisa buscar novos mercados e mudar a forma de interagir e entregar conteúdo e entretenimento para os fãs. Citando exemplos como as lutas de boxe em Las Vegas e o Super Bowl, a grande final do futebol americano, o diretor garantiu que sob o comando de Bernie Ecclestone a modalidade se fechou e perdeu espaço.





- Sob o comando do Ecclestone, a Fórmula 1 era um negócio que dizia não a tudo que era proposto. Agora, queremos dizer sim a muitas dessas coisas - frisou o dirigente em entrevista.





Para ele, a F1 precisa buscar novos formatos de entrega para os fãs, pensando sempre em tê-los ao seu lado não apenas nas corridas de domingo. Os planos são de médio prazo e ele disse não se preocupar com os próximos três meses e sim os próximos três anos. Por US$ 4,4 bilhões (R$ 14 bilhões), o grupo Liberty Media adquiriu o Formule One Group, passando a administrar a categoria.





- Nosso objetivos estão concentrados em 2020. Estou preocupado no que será esse esporte dentro de três anos, não nos próximos três meses. Precisamos ser mais que uma corrida. A prova de domingo é o centro de tudo, mas precisamos e queremos transmitir entretenimento aos fãs com música, exposições, com vínculo para toda a cidade - disse Carey.





Globo Esporte