Com não de Kauê, Botafogo-SP busca atacante para fechar "1ª fase" de reforços

Com seis reforços para a disputa da Série C do Brasileiro, o Botafogo-SP busca mais um atacante para fechar a “primeira fase” de contratações. Segundo o presidente Gerson Engracia Garcia, o homem de frente poderia ser Kauê, que pertence ao Palmeiras e esteve emprestado ao clube de Ribeirão Preto no Paulistão, mas o jogador foi descartado.





Segundo o dirigente do Botafogo, Kauê retornou ao Verdão ao não aceitar um novo vínculo com o Pantera para disputar a Série C.





- O Palmeiras até liberaria, mas o próprio jogador não quis vir, não queria jogar a Série C. Sendo essa a vontade do atleta, melhor que não venha. Vamos buscar um novo atacante - comentou Engracia Garcia.





Até o momento, o Bota já contratou o lateral Gerley, o zagueiro Gladstone, os volantes Mateus Cancian e Walfrido, o meia Morais e o atacante Edno. A estreia na Série C será no dia 13 de maio, contra o Bragantino, às 19h30, em Bragança Paulista.





Globo Esporte