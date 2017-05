Confortável na Indy, Fernando Alonso diz: "Vou tratar de vencer as 500 Milhas"

Cada dia mais à vontade na Fórmula Indy, Fernando Alonso participou de mais um treino livre para as 500 Milhas nesta última terça-feira, nos Estados Unidos. Durante a atividade, o piloto espanhol mostrou que vem pegando o jeito e ultrapassou dois rivais - Helio Castroneves e Josef Newgarden. Mais tarde, Alonso garantiu que está muito feliz em poder participar da tradicional prova no oval de Indianápolis, no próximo dia 28, e disse que não chega apenas para ser mais um.





- Ter a oportunidade de participar deste evento é algo muito especial, todos os pilotos deveriam ter para sentir como é isso tudo. Ganhei a chance com a McLaren e a Honda, então vou tratar de aproveitar e vencer as 500 Milhas de Indianápolis - disse Alonso.





Se acostumando com o traçado oval e em dirigir no vácuo, Alonso sabe que cada oportunidade de guiar na Indy é um aprendizado. Ele acredita, porém, que a corrida será muito mais complicada, já que os rivais irão oferecer maior resistência do que nos treinos.





- O treino de terça-feira foi bem legal para aprender algumas coisas sobre o vácuo, mas foi um treinamento entre amigos, vão ter dias que as coisas não vão ser assim. Não foi bem uma simulação de corrida, mas foi bom para entender qual distância preciso ter dos caras da frente - contou o espanhol da Fórmula 1.





