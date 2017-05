Conheça as vantagens dos alongamentos antes dos treinos

Alguns atletas não realizam qualquer preparo antes ou depois das atividades físicas. Por isso o alongamento, também conhecida como mobilidade, tem sido o novo aliado do aperfeiçoamento de modalidades esportivas. De acordo com o personal trainer da Bodytech Lago Sul, Felipe Araújo, essa prática vai além da melhoria muscular. “A mobilidade ou alongamento é um exercício físico que também visa a amplitude dos movimentos para facilitar o treino”, explica.





Alunos aderem à preparação antes ou/e depois das atividades físicas, por isso a dúvida surge: o que é melhor? O coach explica que tal prática é muito relativa. “Para o trabalho de força não é preciso mobilidade antes. Apenas um aquecimento para uma musculatura específica que será trabalhada. Mas para uma aula normal, onde não exige força, o alongamento antes dos exercícios é recomendado para prevenir encurtamento, lesões e desequilíbrios.





De acordo com o médico ortopedista Alexandre Paniago, da Clínica Arthros, esses exercícios ajudam muito a musculatura. “Isso promove melhor conhecimento dos limites do corpo, bem como melhor habilidade, equilíbrio e agilidade no caminhar, sustentar carga realizar os exercícios do dia a dia, o que, por si só, evita fraturas”, acrescenta.





Vantagens da mobilidade





- Corrigir desequilíbrios musculares;





Os exercícios dinâmicos de mobilidade funcionam como aquecimento também. Por meio deles podem-se corrigir os desequilíbrios do aluno. Um exemplo disso é encorajar o aluno a encontrar um equilíbrio em uma posição desconfortável.





- Aumentar a amplitude dos movimentos;





Outra vantagem deste alongamento é a amplitude dos movimentos. O agachamento pode ser melhorado quando os calcanhares conseguem ficar fixos no chão.





- Diminuir o estresse nas articulações;





O que muitas vezes pode causar estresses nas articulações são os impactos no joelho, ombro e etc. A mobilidade vai ajudar o aluno na flexibilidade, podendo suportar melhor os esforços musculares.