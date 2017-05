Conversas avançam, e Inter acerta empréstimo de Valdívia ao Atlético-MG

(Foto: Futura Press)

São Paulo e Santos até demonstraram interesse (tardio), mas o destino de Valdívia será mesmo o Atlético-MG. Em meio à concorrência paulista, Inter e Galo avançaram nas tratativas nesta quarta-feira e chegaram a um acerto pelo empréstimo do atleta, que defenderá o clube mineiro com vínculo por um ano, até a metade do ano que vem.





Com conversas avançadas e o interesse dos rivais de São Paulo, o Inter deu prazo até esta quarta-feira para que o Galo concluísse a negociação – o que de fato ocorreu, após superar um imbróglio referente ao valor de compra fixado ao final do repasse. No acordo, o Atlético-MG irá pagar cerca de R$ 1,5 milhão ao Inter, além de reduzir a cobrança ao Inter de pendência da negociação por Eduardo Henrique. O atleta de 22 anos e o clube mineiro estavam acertados desde a última semana e restava ajustar apenas a liberação com o Colorado.





Inicialmente, a direção colorada havia pedido para envolver Maicosuel na negociação, mas o Galo relutou, graças ao desejo de Roger Machado de contar com o atleta em seu elenco. O clube mineiro ofereceu o zagueiro Erazo na contrapartida e até o abatimento de dívidas pelas transferências de Réver e Eduardo Henrique ao Colorado, mas as ofertas foram rechaçadas.





Em meio ao imbróglio, o técnico do Galo até se mostrou disposto a liberar Maicosuel, mas o interesse colorado arrefeceu por entender que os vencimentos do meia-atacante onerariam a folha colorada – atualmente na casa dos R$ 7 milhões. O Santos, por sua vez, chegou a oferecer alguns atletas em troca de Valdívia, mas o Inter manteve a prioridade de negociação com o Galo.





O meia-atacante fez sua estreia como profissional em 2013 e foi promovido ao elenco principal do Inter em 2014. Valdívia viveu seu ápice no primeiro semestre de 2015, na campanha que levou o Inter à semifinal da Libertadores e ao penta no Gauchão, com Diego Aguirre. O bom futebol o levou à Seleção olímpica, mas uma grave lesão no joelho esquerdo, já em novembro pela Amarelinha, freou sua ascensão.





Após o problema, o meia-atacante retornou aos gramados no segundo semestre do ano passado, mas não conseguiu repetir as boas atuações anteriores. Ao todo, Valdívia soma 143 jogos, com 28 gols marcados pelo Colorado. Na temporada, esteve presente em 20 partidas, com dois tentos.





