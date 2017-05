Diretoria busca encerrar história de Nelson Lacerda no Comercial-SP

A administração do ex-presidente Nelson Lacerda ainda traz prejuízos e problemas para o Comercial-SP. No âmbito jurídico, o Leão responde a quase 100 processos resultantes da administração da Lacerda Sports, que comandou o clube de 2010 até 2015.





Segundo o advogado Fábio Hersi, integrante do departamento jurídico do clube e único candidato a presidência do Conselho Deliberativo, as dívidas nesta área chegam a R$ 3 milhões. No entanto, a atual diretoria espera que Lacerda também responda aos processos que hoje inviabilizam alguns progressos no Leão do Norte.





“O Lacerda registrava o funcionário pelo Comercial, porém, existia o contrato do clube com a gestora. Os que colocam Comercial na justiça, pedimos que incluam o Lacerda, que era o gestor. Pedimos a responsabilidade solidária dele e vários juízes concordaram”, comentou Hersi em entrevista ao site Globo Esporte.





Nelson Lacerda deixou Ribeirão Preto depois de sua administração no Comercial e desde então evita fazer aparições públicas. A Justiça bloqueou alguns bens do ex-gestor para que os débitos possam ser quitados.