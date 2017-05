Dois suecos são presos por tentativa de fraude em transferência recorde de Hulk

Dois suecos foram condenados a prisão por tentativa de fraude na milionária venda de Hulk para o Shanghai SIPG, que pagou € 55 milhões (R$ 185 milhões nos valores atuais) para tirá-lo do Zenit no ano passado. A transação é a mais alta já registrada no futebol chinês. A informação foi publicada nesta sexta-feira pelos principais jornais portugueses.





Eles conseguiram ter acesso a um e-mail do Shanghai SIPG e tentaram embolsar € 371,5 mil (R$ 1,25 milhão) do depósito dos chineses. No entanto, eles nunca ficaram com o dinheiro, já que o banco responsável pela transação suspeitou da ação dos criminosos e alertou as autoridades.





Hussein Barjawi, que comandou a ação, pegou três anos de prisão. Já Silvija Jansson, seu cúmplice, recebeu uma pena mais leve, de um ano e meio.