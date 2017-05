Eisenbahn Racing Team faz mudanças nos carros segue confiante para a 3ª etapa da Stock Car 2017

A cidade Santa Cruz do Sul, interior do Rio Grande do Sul, recebe neste final de semana a 3º etapa da Stock Car 2017. A programação começou com os treinos livres na última sexta-feira e, hoje, sábado, os 30 pilotos da categoria aceleraram para alcançar boas posições no treino classificatório. Vitor Genz e Valdeno Brito não ficaram entre os 15 no Q1, mas continuam motivados para darem o melhor na disputa de amanhã.





“Fechei em 23º e o Valdeno em 19º. Foram colocações regulares, mas permanecemos muito motivados para a corrida aqui Santa Cruz do Sul. Vamos dar continuidade no projeto e na estratégia que acreditamos como equipe, sempre buscando evolução para conseguirmos mais pontos”, comenta Genz.





O Autódromo Internacional de Santa Cruz é um dos mais novos do país, inaugurado em 2005. O traçado traz características desafiadoras, uma longa reta e muitas curvas em subida e descida. “Continuo bem confiante para esta corrida. Conheço bem o circuito, suas dificuldades e oportunidades, em 2014 e 2015 conquistei o 1º lugar no pódio. É uma pista que gosto muito”, afirma Valdeno Brito.





A largada para a primeira prova da rodada dupla será neste domingo, às 13h, com transmissão ao vivo nos canais SporTV.