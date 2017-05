Estoril exerce opção de compra e quer revender Matheus Índio em julho

(Foto: Rodrigo Antunes / Estoril)

O Estoril exerceu a opção de compra para ficar com Matheus Índio. O clube português pagou R$ 1 milhão ao Vasco para adquirir 30% dos direitos econômicos do jogador, totalizando 50%. O Cruz-Maltino segue com 25%, e o restante é dividido entre o meia e seus investidores.





Há a possibilidade de o Vasco lucrar ainda nesta próxima janela de transferências da Europa. A intenção do Estoril é negociar Índio. Recentemente, o clube rejeitou proposta de 2 milhões de euros do Dínamo de Zagreb, da Croácia, pelos 50% que lhe cabem. O CSKA Moscou, da Rússia, é outro interessado.





Revelado nas categorias de base, Matheus Índio foi emprestado pelo Vasco ao Estoril em junho de 2016, após ter poucas oportunidades na equipe profissional. Pelo clube português na atual temporada, ele fez quatro gols em 23 jogos.





Globo Esporte