Ex-Fla, César Martins é detonado em clube português: "Pior central que conheci"

Ex-jogador do Flamengo, o zagueiro César Martins disputou 30 partidas pelo Nacional da Ilha da Madeira nesta temporada, mas foi detonado pelo presidente do clube nesta segunda. Emprestado pelo Benfica, o defensor foi classificado por Rui Alves como “o pior central que conheci na Primeira Liga”.





- Assumo uma má avaliação da minha parte porque a intenção era que os jogadores emprestados tivessem uma qualidade que o Nacional não teria possibilidade de adquirir de outra forma a não ser por esta via. Mas a verdade é que não imaginaria, por exemplo, que o pior central que conheci na Primeira Liga fosse emprestado pelo Benfica. Não me passaria pela cabeça! – disse o presidente do Nacional ao Diário de Notícias da Madeira.





O Nacional foi rebaixado para a segunda divisão portuguesa, terminando a competição nacional com apenas 21 pontos, nove a menos do que o penúltimo colocado.





Com passagens pelo Atlético Sorocaba e Ponte Preta antes de se transferir para o Benfica, César Martins defendeu o Flamengo por quase um ano, disputando 34 partidas e marcando um gol. Deixou o clube em junho de 2016 e fez uma tatuagem vestindo a camisa rubro-negra.





