Ex-Galo, Raphael Aguiar morre aos 29 anos vítima de tumor no joelho

Raphael Aguiar, ex-atacante do Atlético-MG, faleceu na madrugada desta quarta-feira, vítima de câncer ósseo. O ex-jogador, revelado pelo Atlético-MG, estava internado no Hospital Felício Rocho, região oeste de Belo Horizonte. Diagnosticado com um tumor no joelho esquerdo em 2014, Raphael teve o quadro agravado nos últimos dias. Ele vivia à base de morfina e passava a maior parte do tempo sedado.





Amigos mais próximos visitaram o ex-jogador recentemente. Para tentar se curar, Raphael precisou enfrentar sessões de quimioterapia e colocar uma prótese no joelho – necessária após a retirada do tumor ósseo-, que pôs fim à carreira como atleta. O velório será na tarde desta quarta-feira no cemitério Bosque da Esperança, na capital mineira. O sepultamento está marcado para quinta, na cidade natal dele, Divino de São Lourenço, no Espírito Santo.





O sonho de jogar futebol profissional começou para Raphael Aguiar em 2008, quando subiu para a categoria principal do Galo. O único gol marcado pelo clube teve enredo especial, foi na Vila Belmiro, diante do Santos, justamente o da vitória por 3 a 2. Na ocasião, o lance protagonizado por Raphael pôs fim a jejum de 60 anos do clube mineiro no estádio. O último clube de Raphael foi o Valério, equipe que defendeu em 2013, ano anterior ao descobrimento da doença.





No decorrer dos anos, o tratamento de Raphael apresentou altos e baixos, fato comum em pessoas diagnosticadas com câncer. Durante esse período, ele encontrou alegria de estar no esporte por meio do futevôlei.





Globo Esporte