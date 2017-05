Fifa investiga contratação de Pogba pelo Manchester United

(Foto: Reprodução / Facebook)









A Fifa pediu informações ao Manchester United sobre a contratação do meia francês Paul Pogba pelo clube inglês, informou uma pessoa da Fifa à agência de notícias AFP. As informações sobre a transferência mais cara da história foram solicitadas ao clube inglês "há várias semanas", confirmando uma informação veiculada pelo site francês "Mediapart".





Esta pessoa, no entanto, não explicou que aspectos da contratação interessam à Fifa. Mas, segundo o site, os documentos do Football Leaks, organização que visa revelar informações de contratos de jogadores de futebol, mostram que o empresário de Pogba, Mino Raiola, recebeu € 49 milhões unicamente pela negociação por conta de um conflito de interesse fora do comum: era ao mesmo tempo representante da Juventus, do United e do jogador.





No total, Pogba custou "na realidade" 127 milhões de euros ao United, dos quais 49 milhões foram para o bolso de Raiola e somente 78 milhões ficaram de caixa para a Juve. De acordo com esta investigação, Raiola parece não ter declarado ao Manchester United que trabalhava também para a Juve, algo proibido pela regulamentação inglesa.





Estrela do futebol mundial, Pogba, de 24 anos, se tornou a transferência mais cara da história, ao voltar ao United após quatro anos na Juventus. Na época, os Diabos Vermelhos acertaram a negociação em € 105 milhões (cerca de R$ 370,6 milhões), além de bônus de € 5 milhões (R$ 17.6 milhões), superando a transação de Bale, que trocou o Tottenham pelo Real Madrid por € 101 milhões.





Globo Esporte