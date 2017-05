Flamengo chega a acordo com o Real Madrid e acerta venda de Vinicius Jr

(Foto: Staff Images / Flamengo)

Vinicius Junior entrou em campo neste sábado pelo Flamengo, mas já é jogador do Real Madrid. O clube carioca assinou uma obrigação de venda em julho de 2018, quando o atacante completará 18 anos – não é permitido na Espanha o registro de estrangeiros menores de idade.





O anúncio oficial da contratação do jovem de 16 anos será feito após o Campeonato Espanhol. Neste domingo, na última rodada, o Real Madrid joga por um empate contra o Málaga para sagrar-se campeão. A expectativa é que os clubes oficializem a negociação até terça-feira. Via assessoria, Rodrigo Caetano disse que o clube não vai se pronunciar sobre Vinicius Junior enquanto "não for oficial".





O Real Madrid pagará 45 milhões de euros (cerca de R$ 164 milhões). Descontados impostos e comissões, o Flamengo ficará com aproximadamente R$ 100 milhões. Desse montante, o Rubro-Negro receberá 2/3 (cerca de R$ 66 milhões) agora. O restante será parcelado até o atacante se apresentar na Espanha.





Quando isso vai acontecer ainda é uma questão indefinida. Vinícius Júnior terá que se apresentar ao Real Madrid em julho de 2018, mas há a possibilidade de ele ser emprestado por mais seis meses ou um ano ao Flamengo. Nesse caso, a promessa iria para a Espanha somente em janeiro ou julho de 2019. A decisão caberá ao Real Madrid. No entanto, na primeira janela, em julho de 2018, o jogador terá o direito de escolher se vai ou se permanece por mais tempo no Rio de Janeiro.





No início da semana, o Flamengo anunciou a renovação de Vinícius. Pelo acordo, a multa rescisória passou de 30 milhões de euros para 45 milhões de euros, exato valor que será pago pelo Real Madrid pela promessa rubro-negra. Neste sábado, o atacante entrou em campo no Serra Dourada nos minutos finais da vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-PR. Foi o segundo jogo do atacante como profissional.





Globo Esporte