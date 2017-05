Harden comanda, e Rockets empatam semi com os Spurs; Nenê sai lesionado

Sob o comando do candidato a MVP da temporada James Harden, o Houston Rockets dominou do início ao fim, não deixou o adversário ficar à frente do placar em nenhum momento e venceu bem o San Antonio Spurs, por 125 a 104, neste domingo à noite, em casa, no Toyota Center. Com o resultado, a série melhor de sete da semifinal da Conferência Oeste da NBA está empatada em 2 a 2.





O fato negativo da vitória dos Rockets ficou por conta da lesão do brasileiro Nenê Hilário, que deixou a quadra ainda no primeiro quarto sentindo dores da virilha. O experiente pivô, que tinha jogado por apenas um minuto e marcado quatro pontos, foi encaminhado ao hospital para fazer exames e saber a gravidade do problema.





O quinto confronto entre as duas equipes do Texas nos playoffs será na terça-feira, às 21h (horário de Brasília), agora em San Antonio. Independentemente do resultado, o jogo 6 já está garantido na quinta-feira, de volta em Houston.





Depois de perderem dentro do seu ginásio na sexta-feira, os Rockets não deram chances para os visitantes neste domingo, e Harden se destacou. O Barba foi o cestinha com 28 pontos e ainda deu 12 assistências. Eric Gordon, com 22 pontos, sendo 18 deles em seis cestas de três pontos convertidas, também teve participação fundamental. No total, foram 19 bolas de três pontos certeiras dos donos da casa, contra apenas sete dos rivais.





Os dois principais jogadores dos Spurs, Kawhi Leonard e LaMarcus Aldridge, não conseguiram produzir o mesmo das duas partidas anteriores e terminaram com 16 pontos marcados cada. O maior pontuador da equipe foi o reserva Jonathon Simmons, com 17 pontos.





Impondo um ritmo forte em quadra desde o início, o Houston fez valer o fator casa para manter esta série como uma das mais disputadas e imprevisíveis dos playoffs. Com Harden inspirado, o time da casa desarmou bem a defesa do San Antonio e controlou bem o duelo. No fim do segundo quarto, os visitante até se aproximaram do placar e diminuíram a desvantagem para quatro pontos: 57 a 53.





A diferença chegou a cair para dois pontos logo começo do terceiro período, mas depois disso os Rockets se reencontraram, não deram mais brechas e chegaram a estar 25 pontos à frente. No último quarto, como o jogo já decidido, as principais estrelas foram poupadas, e a série da semifinal do Oeste ficou mesmo empatada em 2 a 2.





2º San Antonio Spurs 2 x 2 Houston Rockets 3º





Jogo 1 - 1/5 - San Antonio Spurs 99 x 126 Houston Rockets

Jogo 2 - 3/5 - San Antonio Spurs121 x 96 Houston Rockets

Jogo 3 - 5/5 - Houston Rockets 92 x 103 San Antonio Spurs

Jogo 4 - 7/5 - Houston Rockets 125 x 104 San Antonio Spurs

Jogo 5 - 9/5 - San Antonio Spurs x Houston Rockets - 21h

Jogo 6 - 11/5 - Houston Rockets x San Antonio Spurs - a ser marcado

Jogo 7* - 14/5 - San Antonio Spurs x Houston Rockets - a ser marcado





Globo Esporte