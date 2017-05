Kanaan rebate críticas de Hamilton à Indy: "Ficou em 2º em um mundial de dois"

(Foto: Chris Graythen/Getty Images)

As declarações de Lewis Hamilton sobre o desempenho do espanhol Fernando Alonso durante a disputa das 500 Milhas de Indianápolis não caíram bem entre os pilotos da categoria. Campeão da prova em 2013, Kanaan condenou a postura de Hamilton e debochou do resultado do inglês no último mundial de Fórmula 1, quando terminou com o vice-campeonato.





- O que vai dizer? O cara competiu em um mundial de dois carros no ano passado e ficou em segundo, assim não creio que ele possa dizer muito - disparou Tony, em referência ao 2º lugar de Hamilton no duelo contra o colega de equipe Nico Rosberg em 2016.





Durante o banquete da Indy 500, Kanaan aproveitou para elogiar Alonso, que disputou a prova pela primeira vez nessa temporada e, após liderar por 27 voltas, abandonou por conta de problemas no motor, e alfinetar novamente o inglês da Mercedes.





- Estou orgulhoso que você esteja aqui, Fernando. Foi um prazer, acredito que tenha trazido muito para a edição deste ano. Você é humilde, não como alguns de seus colegas da F1 que fizeram alguns comentários este mês... - disse Kanaan ao espanhol.





Entenda a polêmica





Após o treino classificatório para as 500 Milhas de Indianápolis, em que Alonso garantiu a 5ª colocação no grid de largada, Lewis Hamilton deu entrevista e debochou da qualidade dos pilotos que disputam a principal prova da Fórmula Indy.





- Dei uma olhada nas classificações e, sinceramente (gargalhadas), Fernando, em suas primeiras voltas, faz um quinto tempo (ainda com risos). Isso diz algo sobre a Indy? - ironizou o polêmico piloto inglês, que não parou por aí.





- Os grandes pilotos, se não conseguem vencer na Fórmula 1, buscam os triunfos em outras provas. Mas vê-lo fazer um quinto tempo frente a pilotos que fazem isso todo o ano é interessante - concluiu.





Alonso volta ao circuito mundial de Fórmula 1 na próxima etapa, no Canadá, entre os dias 9 e 11 de junho.





Globo Esporte