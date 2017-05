Kawhi se machuca, Warriors viram jogo e fazem 1 a 0 na final do Oeste

O Golden State Warriors soube aproveitar um momento de fragilidade do San Antonio Spurs para abrir com uma grande viradaa a série melhor de sete jogos da final da Conferência Oeste da NBA, a liga americana de basquete. Depois de estar em desvantagem de 25 pontos, em casa, o time venceu por 113 a 111 o rival, que perdeu Kawhi Leonard, seu principal jogador, a oito minutos do fim do terceiro quarto, com uma torção no tornozelo esquerdo, e já não conta com Tony Parker, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo na série contra o Houston Rockets. Kevin Durant e Stephen Curry combinaram para 74 pontos. O próximo jogo é novamente em Oakland, terça-feira, às 22h (de Brasília).





Curry terminou o jogo com 40 pontos, 19 deles no terceiro quarto, justamente no momento da reação dos Warriors. Durant fez 34, 12 deles no último período. LaMarcus Aldridge fez 28 para os Spurs, mas passou boa parte do confronto apagado depois da lesão de Kawhi, que deixou a quadra com 26 pontos.





O jogo começou mostrando o que deve ser a rotina da série. Uma sequência de grandes jogadas. Pau Gasol deu um toco para evitar uma enterrada de Draymond Green, quando os Spurs abriram 5 a 0 no placar. Os Warriors fizeram seis pontos seguidos, assumiram a liderança e obrigou o rival a pedir tempo aind com quase nove minutos por jogar no primeiro quarto.





O técnico Gregg Popovich ajustou a marcação dos Spurs. O time permitiu apenas mais 10 pontos dos Warriors no período e terminou liderando por 30 a 16, com uma grande atuação de LaMarcus Aldridge, aproveitando a deficiente marcação no garrafão do rival.





Os Spurs continuaram dominando o jogo no começo do segundo quarto. Kawhi conseguiu uma grande sequência, e o time abriu 25 pontos de vantagem, aproveitando o tempo de descanso de Curry no banco de reservas. Com a volta de seu armador, os Warriors reagiram e reduziram a diferença para 14. Mais um tempo providencial de Popovich.





Na volta do tempo, os Spurs se ajustaram, seguraram as bolas de três dos Warriors e terminaram o segundo quarto vencendo por 62 a 42. Kawhi, até então, dominante em quadra, marcando 14 pontos no período e 18 no total.





Curry, que já vinha sendo o principal jogador do time, despertou nas bolas de três no começo do terceiro quarto, acertando três em apenas três minutos, dando sinais de que os Warriors poderiam reagir. Ele havia acertado apenas duas nos dois primeiros períodos.





Os Spurs responderam com uma bola de três de Kawhi, que na queda, pisou no pé de David Lee, que estava no banco, e torceu o tornozelo esquerdo, o mesmo que o tirou do jogo 6 da série contra os Rockets. Ele ainda voltou para a quadra, mas em nova tentativa de três, sofreu falta de Zaza Pachulia e nova torção. Fim da linha para ele no jogo a oito minutos do fim do terceiro quarto.





Sem seu principal jogador, os Spurs passaram quatro minutos sem pontuar. Kawhi saiu com o time vencendo por 23 pontos de diferença, e ela caiu para apenas cinco. Os Warriors terminaram o terceiro quarto perdendo por 90 a 81, com 19 pontos de Curry no período.





Os Warriors continuaram em busca da reação. Durant conseguiu uma sequência com uma bola de três e uma enterrada que reduziu a diferença para quatro pontos. Popovich parou o jogo para tentar arrumar a defesa. Não adiantou. A quatro minutos do fim, o time da casa finalmente virou para 101 a 100 em mais uma cesta de Durant. Na reta final, Curry fez cinco pontos decisivos e garantiu a vitória por 113 a 111.





1º Golden State Warriors 1 x 0 San Antonio Spurs 2º





Jogo 1 - 14/5 - Golden State Warriors 113 x 111 San Antonio Spurs

Jogo 2 - 16/5 - Golden State Warriors x San Antonio Spurs - 22h (ESPN)

Jogo 3 - 20/5 - San Antonio Spurs x Golden State Warriors - 22h (ESPN)

Jogo 4 - 22/5 - San Antonio Spurs x Golden State Warriors - 22h (ESPN)

Jogo 5* - 24/5 - Golden State Warriors x San Antonio Spurs - 22h (ESPN)

Jogo 6* - 26/5 - San Antonio Spurs x Golden State Warriors - 22h (ESPN)

Jogo 7* - 28/5 - Golden State Warriors x San Antonio Spurs - 22h (ESPN)





Globo Esporte