Líder, Boca vence Newell's Old Boys com pancada do artilheiro Benedetto

O Boca Juniors deixou para trás a derrota no clássico contra o River Plate na última rodada e voltou a vencer pelo Campeonato Argentino neste sábado. Com gol do artilheiro Benedetto, a equipe derrotou o Newell's Old Boys por 1 a 0 num confronto direto pela parte de cima da tabela e abriu seis pontos de vantagem para o vice-líder San Lorenzo - que ainda entra em campo na rodada. O duelo foi realizado no Estádio La Bombonera.





O único gol da partida saiu aos 28 minutos do primeiro tempo. Benedetto recebeu a bola no pivô girou e soltou uma pancada com a perna direita. O chute cruzado morreu no canto direito do goleiro Pocrnjic. Esse foi o 15º gol do atacante na competição, que empatou com Driussi, do River Plate, na artilharia.





Com o resultado, o Boca Juniors chegou aos 52 pontos e abriu seis de vantagem para o vice-colocado San Lorenzo - que ainda entra em campo na rodada. Já o Newell's Old Boys, que tem 45 pontos e está em quarto, pode sair da zona de classificação para a Libertadores.





Na próxima rodada, o Boca Juniors enfrenta o Huracán fora de casa, enquanto o Newell's Old Boys recebe o Olimpo no El Coloso Del Parque.





