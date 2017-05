Líderes do Santos prestam solidariedade a Longuine: "Ele vai receber todo apoio"

(Foto: Gabriel dos Santos)









Capitão do Santos, Ricardo Oliveira representou o elenco e foi à sala de imprensa fazer um pronunciamento após o acidente que vitimou os pais e a tia de Rafael Longuine, na noite desta segunda-feira, na rodovia BR-376, em Alto Paraná. O camisa 9 foi acompanhado de Renato, Victor Ferraz, David Braz, Vanderlei e Lucas Lima.





– Estamos aqui por uma causa triste, representando todos os nossos companheiros. Queremos dizer ao Rafael (Longuine) que sentimos muito pelo que aconteceu na noite passada com seus familiares e também sentimos pelos familiares da outra vítima. Nossa tristeza é notória. Ele vai receber todo nosso apoio e o ânimo que vai precisar durante esses dias. E é essa a razão por a gente estar aqui – disse Ricardo Oliveira.





O carro onde estavam os familiares de Longuine bateu em uma carreta. O motorista do caminhão também morreu. De acordo com relatório do Corpo de Bombeiros, as vítimas foram identificadas como Maria Fátima de Carvalho Longuine, de 52 anos, Wellington Longuine, de 53 anos, Lidia Ferreira de Carvalho Castelã, de 59 anos, e Marcelo Kovalesk, de 55 anos.





Longuine foi dispensado das atividades do Alvinegro por tempo indeterminado. O clube decretou luto oficial de três dias.





Globo Esporte