Liverpool minimiza lesão, e Coutinho tranquiliza os fãs: "Foi só um susto"

A lesão que tirou Philippe Coutinho de campo na vitória por 1 a 0 sobre o Watford, nesta segunda-feira, não foi grave. Depois da partida, o Liverpool e o próprio jogador tranquilizaram os jogadores e informaram que o que aconteceu foi uma pancada forte na coxa, nada além disso.





Coutinho levou a pior numa dividida logo nos primeiros minutos, ficou caído sentindo muitas dores na coxa direita, precisou ser retirado de campo para atendimento médico e até tentou voltar, mas acabou sendo substituído por Lallana aos 12. No banco, imediatamente teve sua perna coberta por uma bolsa de gelo.





O Liverpool, momentos após o apito final, soltou um comunicado atualizando a situação do jogador.





- Coutinho precisou ser substituído depois de sofrer uma pancada forte na coxa - dizia a nota.





O técnico Jürgen Klopp falou sobre o assunto na coletiva de imprensa e minimizou a lesão. Por outro lado, reforçou que não havia chances de que Coutinho continuasse em campo:





- Ele sofreu uma pancada na perna. Ainda bem que não foi nada muito sério, mas é claro que é muito doloroso, e não tinha possibilidade (dele continuar jogando). Todos viram que ele tentou, mas não tinha como.





O próprio Philippe Coutinho utilizou as redes sociais para tranquilizar os fãs e disse que foi "só um susto" em uma foto em que ele aparece ao lado de Emre Can, autor do golaço que deu a vitória ao Liverpool no jogo.





- Obrigado a todos pelas mensagens. Foi só um susto, graças a Deus nada sério - publicou.





