Murray cede set, mas aplica pneu e vence na estreia de Roland Garros

(Foto: Thomas SAMSON / AFP)

Andy Murray perdeu um set, mas teve uma boa estreia em Roland Garros, em Paris. Nesta terça-feira, o número 1 do mundo venceu o russo Andrey Kuznetsov por 3 a 1, com parciais de 6/4, 4/6, 6/2 e 6/0, e avançou para a segunda rodada, quando enfrenta o eslovaco Martin Klizan, 50º do ranking.





O russo número 73 do ranking mundial conseguiu equilibrar as ações até o quinto game do primeiro set, quando o escocês venceu três games seguidos e abriu 5/2. Kuznetsov ainda devolveu uma quebra, mas não foi o suficiente para evitar a derrota no set inicial.





Kuznetsov começou o segundo set quebrando Murray. Mas o escocês devolveu a quebra logo na sequência. O russo alcançou novas quebras no quinto e no sétimo games, abrindo 5/2. Murray ainda devolveu uma quebra, mas não evitou o empate.





O susto acordou Murray, que abriu de cara 3/0 no terceiro set. Depois de mais uma quebra, o escocês fechou a parcial em 6/2. No quarto set, o número 1 do mundo aplicou um pneu com tranquilidade, abusando das deixadinhas.





Globo Esporte