Neilton está fora do São Paulo; Botafogo e Bahia brigam pelo atacante

(Foto: Rubens Chiri / site oficial do São Paulo FC)

O atacante Neilton está fora do São Paulo. O jogador será devolvido ao Cruzeiro, que vai decidir o que fará com o atleta. Duas equipes já manifestaram interesse: Botafogo e Bahia. Hoje, é possível dizer que o jogador está mais perto do time carioca, onde atuou e viveu grande momento técnico na última temporada. O jogador sequer foi relacionado para a partida deste domingo, contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro.





A péssima atuação que teve na última quinta-feira, quando o São Paulo empatou por 1 a 1 com o Defensa y Justicia, da Argentina, e foi eliminado da Copa Sul-Americana, foi determinante para a dispensa de Neilton. O jogador vindo sendo muito elogiado por sua postura nos treinamentos durante os 17 dias sem jogos entre a eliminação no Paulistão e o jogo da competição continental. Ganhou uma chance como titular mas, na hora de justificar sua escalação, foi muito mal. Tanto que acabou substituído no intervalo.





Como o atleta foi envolvido em uma troca com o Cruzeiro no início do ano, o clube paulista enviou uma notificação aos mineiros dizendo que não tem mais interesse na permanência do atleta. Hudson, que foi para Belo Horizonte na troca, seguirá por lá normalmente até o final do empréstimo e, inclusive, se for desejo da Raposa, poderá ser adquirido em definitivo.





Neilton sai do São Paulo com apenas nove partidas disputadas, 345 minutos em campo, nenhum gol marcado e uma assistência dada, para o gol de Gilberto, marcado contra o Linense, pelo Campeonato Brasileiro.





Certamente, a diretoria do São Paulo vai ao mercado atrás de uma peça de reposição para a saída do atleta. Até porque Wellington Nem e Morato, que também são jogadores de velocidade, seguem machucados. O segundo, inclusive, sofreu grave lesão no joelho e pode ficar até sete meses parado.





Globo Esporte