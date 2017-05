Neymar discute com candidato a técnico do Barcelona, diz imprensa catalã

(Foto: Lluis Gene/AFP)

Uma discussão acalorada com Neymar pode minar as chances de Juan Carlos Unzué ser o técnico do Barcelona na próxima temporada, após a saída anunciada antecipadamente por Luis Enrique. Segundo o jornal "Mundo Deportivo", o primeiro auxiliar do treinador e o atacante brasileiro se desentenderam na frente de todo o elenco do Barça na última quinta-feira.





A publicação afirma que Unzué chamou Neymar para conversar durante o treino para fazer algumas pontuações, mas o atacante não as aceitou muito bem. O tom da conversa teria subido, até que o auxiliar teria apontado que o atacante deveria "se concentrar mais em sua carreira, pois teria potencial para estar mais alto". A crítica à sua postura teria levado Neymar a responder de forma agressiva.





O "Mundo Deportivo" ainda afirma que o episódio teve muitas testemunhas, uma vez que a discussão teria acontecido durante uma atividade do elenco, e aponta que o incidente "foi motivo de comentário no vestiário". O jornal diz que o staff de Neymar não quis comentar a relação do jogador com Unzué, enquanto o próprio auxiliar não teria negado o episódio.





Segundo a publicação, Unzué costuma fazer observações para os jogadores e já teria tido discussões acaloradas com outros atletas do elenco blaugrana, como Ter Stegen, Rakitic e Umtiti. O auxiliar de Luis Enrique é apontado como um dos favoritos a assumir o comando do Barcelona na próxima temporada.





Globo Esporte