Novo sorteio da Libertadores acontecerá em 14 de junho no Paraguai

(Foto: Raúl Arboleda/AFP)





Com o término da fase de grupos da Taça Libertadores, a Conmebol determinou as 16 equipes que avançam a para as oitavas de final e a organização das mesmas nos potes para o sorteio da segunda fase. Os confrontos serão definidos no dia 14 de junho, em Luque, no Paraguai, em evento na sede da entidade.





As partidas de ida acontecerão nos dia 4, 5 e 6 de junho. A volta será nos mês seguinte, nos dias 8, 9 e 10 de agosto. Com o novo formato da competição, a Conmebol sorteará as partidas da próxima fase e o chaveamento até a final. Na decisão não haverá vantagem do gol fora de casa.





O sorteio não terá uma definição prévia de cruzamento, apenas com a vantagem de que as equipes do pote 1 decidirão a vaga em casa. No caso do Atlético-MG, por exemplo, ele leva a vantagem de decidir em Minas Gerais, mas não será necessariamente o primeiro time na ordem do chaveamento.





Anteriormente, a Conmebol definia os confrontos com base na campanha da fase de grupos. O melhor colocado enfrentava o pior segundo e assim por diante. Neste ano, o desempenho decidirá apenas a ordem das partidas.





Confira como ficou os potes:





Pote 1 (primeiros colocados)





Atlético-MG

Lanús

Grêmio

River Plate

Palmeiras

Santos

Botafogo

San Lorenzo





Pote 2 (segundos colocados)





Godoy Cruz

Guaraní-PAR

Emelec

Barcelona de Guayaquil

Atlético-PR

The Strongest

Jorge Wilstermann

Nacional-URU





No caso do Atlético-PR, ele poderá enfrentar alguma equipe brasileira ou argentina. A final da copa poderá acontecer entre dois times do mesmo país, que deve ser realizada no final do ano. O Brasil busca voltar a final da competição que não acontece desde 2013, após o título do Galo.