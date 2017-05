Palma Travassos não é leiloado e Comercial busca alternativas para quitar dívida

O Estádio Palma Travassos não foi arrematado em leilão ocorrido nessa segunda-feira (22). Sem interessados, o estádio continua como propriedade do Comercial-SP, que busca alternativas para quitar a dívida com a Caixa Econômica Federal, que gira em torno de R$ 3 milhões.





Este foi o terceiro leilão do estádio. Nas outras duas oportunidades, também não houve interessados em arrematar a Joia, que está avaliada, segundo atualizações do clube, em R$ 39 milhões.





“Em função da nossa negociação, informada no processo, desestimulou qualquer eventual interessado. Ou seja, o patrimônio continua conosco e continuaremos a negociar”, disse David Isaac, presidente do Conselho Deliberativo do clube e que cuida do caso no âmbito jurídico.





Para evitar um novo leilão, a diretoria espera quitar as dívidas com outras fontes de receita do clube, como a venda de um terreno pertencente ao alvinegro.





Presidente executivo deixa cargo com queda e pouco trabalho





A provável saída do presidente Brenno Spinelli, que deve ocorrer antes do previsto, com a antecipação das eleições do clube, acontece após queda para a quarta divisão do Campeonato Paulista, que foi sacramentada na última rodada da série A3, após empate fora de casa contra o Flamengo de Guarulhos, que já estava rebaixado há pelos menos duas partidas.